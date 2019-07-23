Кличко вызвали на допрос в ГБР

Источник: Корреспондент.net

Госсударственное бюро расследований ГБР вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.

"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", - сообщила она.

Также в пресс-службе уточники, что столичного мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос. Бывший президент не явился на допрос в Госбюро расследований 17 июля, повторно его ждут 25-го.