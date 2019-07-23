23.07.2019
Кличко вызвали на допрос в ГБР
Источник: Корреспондент.net
Госсударственное бюро расследований ГБР вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", - сообщила она.
Также в пресс-службе уточники, что столичного мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Ранее сообщалось, что ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос. Бывший президент не явился на допрос в Госбюро расследований 17 июля, повторно его ждут 25-го.
Новости раздела
Украина
23.07.2019
В центре Киева протестовали курьеры
Митингующие требовали улучшить условия труда в Glovo и отказаться от новой системы начисления зарплат.
Украина
23.07.2019
Агроэкспорт Украины в ЕС растет рекордными темпами
За год экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза вырос почти на 50%.
Украина
23.07.2019
Апелляционный суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ МП.
Украина
23.07.2019
Апелляционный суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП
Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ МП.
Украина
23.07.2019
Молдова приостановила ввоз свинины из Украины
Власти страны запретили ввоз мяса из Украины и Румынии из-за вспышек африканской чумы свиней.
Украина
23.07.2019
Кличко вызвали на допрос в ГБР
Производство касается использования коммунальных земель. Столичного мэра вызвали на допрос в качестве свидетеля.
Украина
23.07.2019
Из здания ЦИК эвакуировали людей
Полиция получила сообщение о минировании Центральной избирательной комиссии, людей эвакуировали.
Украина
23.07.2019
В Украине снова начало падать промпроизводство
После трех месяцев роста промышленности объемы производства в Украине снова начали снижаться.
Украина
22.07.2019
Европарламент рассказал об ожиданиях от новой Рады
Глава делегации Европарламента подчеркнул, что надеется на продолжение сотрудничества, а также проведение в Украине реформ.
Украина
22.07.2019
ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос
Бывший президент не явился на допрос в Госбюро расследований 17 июля, повторно его ждут 25-го.
Украина
22.07.2019
Ефремова выпустили из СИЗО
Александра Ефремова отпустили под круглосуточный домашний арест. Сейчас он едет домой в Киев.