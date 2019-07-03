03.07.2019
Клюева сняли с выборов в Раду
Источник: Корреспондент.net
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборах в Верховную раду. Решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК, передает РБК-Украина.
Ранее в ЦИК сообщили, что бюллетени напечатают с Клюевым и Шарием. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что бюллетени уже в печати с фамилиями одиозных кандидатов. При этом их могут исключить из списка, поставят штамп "выбыл".
Как сообщалось, накануне ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты. Экс-регионал будет баллотироваться по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от Либеральной партии Украины.
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