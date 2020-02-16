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16.02.2020

КНР: Смертность от коронавируса идет на спад

Источник: Корреспондент.net

Число смертей от коронавируса COVID-19 снижается уже третий день подряд, об этом информирует Госкомитет здравоохранения КНР, пишет DW.

"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. На протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй", - рассказали в комитете.

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 68 500 человек, от болезни погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.

Между тем на круизном лайнере "Вестердам", который ранее отказались принять пять стран, был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его нашли у 83-летней американки, которая была направлена в госпиталь в Куала-Лумпур. Лайнер провел в море две недели, поскольку его отказались впустить в свои порты Япония, Гуам, Филиппины, Таиланд и Тайвань. В четверг, 13 февраля, лайнер приняла Камбоджа.

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