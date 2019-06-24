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24.06.2019

Коболев ответил Москве на условия по транзиту газа

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз должен сохранить возможность судиться с Газпромом, если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию. Такое заявление сделал глава Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, критически важным является выбрать такую модель разделения газотранспортной системы (ГТС) страны, которая позволит сохранить права Нафтогаза по уже поданным судебным искам. А именно - модель ISO.

Отметим, что Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько об условиях транзита газа через Украину. Так, Москва готова сохранить транзит газа после 2019 года в случае урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.

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