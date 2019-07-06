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06.07.2019

Коболев ответил на угрозы Гройсмана увольнением

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз использует средства от дивидендов, которые требует заплатить Кабмин, на закупку газа для отопительного сезона. Об этом заявил глава компании Андрей Коболев, комментируя очередную угрозу премьер-министра Владимира Гройсмана отправить его в отставку, если НАК не отзовет судебный иск.

Как известно, суд разрешил Нафтогазу выплатить 30% дивидентов вместо 90%, как требует Кабмин.

Коболев отметил, что Нафтогаз стоит перед выбором: либо заплатить дивиденды (плюс 60% к 30%, которые компания уже выплатила), либо отсрочить выплату дополнительных дивидендов, но закачать необходимые объемы газа. Нафтогаз выбрал второй путь, написал он в Facebook.

Компания также работает над привлечением дополнительных средств на внешнем рынке. Она пыталась выйти на рынок еврооблигаций в мае, но не получила разрешения профильных министерств, напомнил Коболев. Снова выйти на рынок, при наличии разрешения, НАК может на следующей неделе. "Если на одной чаше весов вопрос моего персонального контракта, а на другой - безопасность граждан, я выбираю последнее", - заявил глава Нафтогаза.

"Только накопив в хранилищах около 20 млрд куб. м., мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с Газпромом. Я несу за это ответственность как руководитель государственной компании и как гражданин Украины", - написал Коболев. 

Он сообщил, что сейчас в хранилищах Украины 13,8 млрд куб. м газа. Таким образом, за 100 дней необходимо закачать больше 6 млрд куб. м, а для этого нужны средства.

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