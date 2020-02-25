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25.02.2020

Коболев сделал прогноз по низким ценам на газ

Источник: Корреспондент.net

В Европе в ближайшие два-три года будут сохраняться низкие цены на газ. Такой прогноз сделал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев во вторник, 25 февраля, во время энергетического форума в Киеве, сообщает УНИАН.

Он пояснил, что снижение цен связано с излишком предложения сжиженного природного газа (LNG) на рынке.

"Благодаря LNG европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. Мы в Нафтогазе ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших двух - трех лет", - сказал Коболев.

По его словам, мировой рынок LNG перенасыщен.

"Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает. Соответственно весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. Эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет", - сказал Коболев.

Напомним, что к европейским котировкам привязана цена на газ для Украины. Благодаря этому стоимость газа для населения в феврале снизилась почти до 4-летнего минимума.

Утвержденный порядок будет действовать до мая, когда Украина должна полностью либерализовать рынок и цены для домохозяйств сравняются с ценами для промышленности.

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