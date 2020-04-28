Когда закончится COVID-19

Источник: ddi.sutd.edu.sg

Прогноз опубликован группой ученых из Сингапурского университета технологий лаборатории Data-Driven Development Lab.

Модель SIR (восприимчиво-зараженный-выздоровевший) строится на основе данных из разных стран для оценки жизненного цикла пандемии и прогнозирования того, когда пандемия может закончиться в соответствующих странах и мире. Учитывая быстро меняющиеся ситуации, прогнозные мониторы ежедневно обновляются с учетом последних данных.

Ожидается, что в Украине резкое снижение заболеваемости произойдет до 18 мая, а конец эпидемии к 8 июня.