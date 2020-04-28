28.04.2020
Когда закончится COVID-19
Источник: ddi.sutd.edu.sg
Прогноз опубликован группой ученых из Сингапурского университета технологий лаборатории Data-Driven Development Lab.
Модель SIR (восприимчиво-зараженный-выздоровевший) строится на основе данных из разных стран для оценки жизненного цикла пандемии и прогнозирования того, когда пандемия может закончиться в соответствующих странах и мире. Учитывая быстро меняющиеся ситуации, прогнозные мониторы ежедневно обновляются с учетом последних данных.
Ожидается, что в Украине резкое снижение заболеваемости произойдет до 18 мая, а конец эпидемии к 8 июня.
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