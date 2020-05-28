Кокаин в кризис. Наркотрафик процветает в карантин

Источник: Корреспондент.net

Карантин не стал большой проблемой для международной организованной преступности. Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) больше месяца отслеживали торговлю кокаином в Латинской Америке и Европе и пришли к выводу, что кокаиновая индустрия успешно адаптировалась к карантину и научилась обходить блокировки.

Торгуют из запасов

Латиноамериканские картели успешно приспособились к новым условиям. В первую очередь это касается поставок в США. Контрабандистам пришлось отказаться от скоростных катеров, подводных лодок и рыболовных шхун. Вместо этого колумбийский Клан залива восстановил старые, более медленные маршруты — караваны из десятка носильщиков с рюкзаками или на небольших лодках вдоль берега. Журналисты OCCRP проследили около шести новых или восстановленных маршрутов контрабанды кокаина через Панаму. Затем кокаин попадает в Мексику, а оттуда — в США.

Согласно данным американского Управления по борьбе с наркотиками, количество изъятого кокаина на мексиканской границе выросло, несмотря на ограничения. При этом поставки стали менее частыми, но партии — более крупными. Кроме того, местные картели используют кризис из-за пандемии, чтобы заручиться поддержкой общественности: раздают еду и предметы первой необходимости в бедных районах.

Рекорды Европы

В европейских портах стали все чаще задерживать крупные партии кокаина. Особенно это касается Испании. Только за март и апрель полиция изъяла более 14 тонн кокаина, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Испанские правоохранители поражены такими неистовыми темпами и предполагают, что картели рассчитывали на менее тщательную проверку в портах из-за пандемии.

Крупные партии в контейнерах с легальным товаром по-прежнему поступают в Нидерланды, Бельгию и другие европейские порты. По словам начальника полиции Роттердама, только за несколько недель арестовали более 40 человек, которые разгружали кокаин в порту. Даже в порту Одессы в начале мая задержали рекордную партию кокаина на сумму свыше 200 миллионов гривен. Кокаин перевозили вместе с бананами в контейнере, который прибыл из Эквадора.

Розница

Несмотря на то, что у уличных дилеров нет недостатка в продукте, они повысили цену на 20—30%.

Дилеры и постоянные потребители кокаина в Риме рассказали журналистам OCCRP, что после ограничений из-за пандемии пришлось несколько недель перестраиваться на новые методы. В итоге, запертые дома клиенты стали получать кокаин под видом доставки еды или других курьерских служб.