Найти

14.03.2020

Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч

Источник: Корреспондент.net

В мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 150 тысяч. Об этом свидетельствует онлайн-карта распространения COVID-19 Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в субботу, 14 марта.

Количество заболевших коронавирусом в мире составляет 153 511. На первом месте среди заболевших по-прежнему находится Китай, где подтверждены 80 976 случаев. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086) и Испании (6 023).

Как минимум 5 789 человек скончались из-за COVID-19. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Китае (3 075), Италии (1 441) и Иране (611).

При этом выздороветь от коронавирусной болезни удалось уже 72 587 людям.

Новости раздела
Мир
14.03.2020
В НБУ рассказали о главном требовании МВФ
Фонд не требует, чтобы Украина открыла рынок земли, а настаивает на принятии закона, который не позволит вернуть ПриватБанк экс-владельцам.
Мир
14.03.2020
Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч
Из них выздоровели уже 72 587 человек. Летальных случаев зафиксировано 5 789, в основном в Китае, Италии и Иране.
Мир
13.03.2020
COVID-19: в США ввели чрезвычайное положение
Дональд Трамп официально объявил общенациональную чрезвычайную ситуацию, открыв доступ к $50 млрд для борьбы с заболеванием.
Мир
12.03.2020
У президента Бразилии обнаружили коронавирус - СМИ
Незадолго до этого он встречался с президентом США Дональдом Трампом. Covid-19 выявили у чиновника из окружения Жаира Болсонару, который также сопровождал его в ходе поездки в США.
Мир
12.03.2020
Нефть подешевела за день на 9%
Нефтяные котировки начали падать после заявления Трампа о запрете на въезд в США из Европы.
Мир
12.03.2020
Обвал фондовых рынков США побил рекорд с 1987 года
Американский фондовый рынок закрылся с крупнейшим за 33 года обвалом. Индекс Dow Jones снизился почти на 10%.
Мир
11.03.2020
Еще две страны объявили о скидках на нефть - СМИ
Кувейт, Ирак и ОАЭ могут еще больше обрушить нефтяной рынок. Ранее о скидках на нефть объявили саудиты.
Мир
11.03.2020
Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса
Количество заболевших коронавирусом на утро среды приближалось к 120 тысячам. Украина объявила карантин.
Мир
10.03.2020
S&P ухудшило прогноз цен на нефть Brent
Агентство ухудшило прогноз цены на Brent до $40 за баррель, при этом ранее предполагало, что по итогам 2020 года средняя стоимость эталонной нефти составит $60 за баррель.
Мир
09.03.2020
Российский рубль рухнул после падения цен на нефть
Российская валюта упала почти на 10% по отношению к доллару - до минимальных показателей за четыре года.
Мир
09.03.2020
Биржи США рухнули на фоне COVID-19 и цен на нефть
Торги на Американской фондовой бирже в понедельник, 9 марта, закончились падением основных индексов.
Мир
08.03.2020
Саудовская Аравия грозит обвалить цену на нефть
Переговоры Саудовской Аравии и России провалились, поэтому Saudi Aramco снизила цену на свою нефть до минимума за последние 20 лет.
COVID-19: в США ввели чрезвычайное положение | В НБУ рассказали о главном требовании МВФ