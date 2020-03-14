Количество случаев COVID-19 превысило 150 тысяч

Источник: Корреспондент.net

В мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 150 тысяч. Об этом свидетельствует онлайн-карта распространения COVID-19 Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в субботу, 14 марта.

Количество заболевших коронавирусом в мире составляет 153 511. На первом месте среди заболевших по-прежнему находится Китай, где подтверждены 80 976 случаев. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086) и Испании (6 023).

Как минимум 5 789 человек скончались из-за COVID-19. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Китае (3 075), Италии (1 441) и Иране (611).

При этом выздороветь от коронавирусной болезни удалось уже 72 587 людям.