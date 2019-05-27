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27.05.2019

Количество заболевших корью превысило 50 тысяч

Источник: Корреспондент.net

Корью в Украине с начала 2019 года заболели более 50 тысяч человек, а в течение 21-й недели - 1483 человек. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья.

Центр общественного здоровья МОЗ информирует, что с 17 по 23 мая корью заболели 1483 человек -  678 взрослых и 807 детей.

При этом, в Харьковской области новые случаи заражения корью фиксировали чаще всего. Здесь вирусом заболели 291 человек: 179 взрослых и 112 детей.

В других регионах статистика немного лучше:

  • В Киеве заболели 128 человек: 70 взрослых и 58 детей.
  • В Хмельницкой области вирус подхватили 124 украинца: 39 взрослых и 85 детей.
  • В Киевской 107 случаев заражения: 52 взрослых и 55 детей.
  • В Тернопольской области корью заболели 103 человека: 34 взрослых и 69 детей.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 23 мая 2019 года) корью заболели 50 749 человек - 23 995 взрослых и 26 844 ребенка. От осложнений кори умерло 17 человек.

Стоит отметить, что за весь прошлый год корью заболели 54,5 тысяч человек.

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