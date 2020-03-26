Количество заболевших в мире превысило полмиллиона

Источник: Корреспондент.net

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на 26 марта превысило 500 тысяч.

Так, по состоянию на 21:30 зафиксировано 520 427 случаев инфицирования коронавирусом. Умерло 23 595 человек, а выздоровело 123 322 человек.

При этом более 354 тысяч заболевших (95%) переносят болезнь в легкой форме, более 19 тысяч (5%) пациентов находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент лидерами среди стран по количеству подтвержденных случаев являются Китай, Италия и США.

По количеству летальных исходов Италия, Испания, Китай и Иран значительно опережают другие страны.