26.03.2020
Количество заболевших в мире превысило полмиллиона
Источник: Корреспондент.net
Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на 26 марта превысило 500 тысяч.
Так, по состоянию на 21:30 зафиксировано 520 427 случаев инфицирования коронавирусом. Умерло 23 595 человек, а выздоровело 123 322 человек.
При этом более 354 тысяч заболевших (95%) переносят болезнь в легкой форме, более 19 тысяч (5%) пациентов находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент лидерами среди стран по количеству подтвержденных случаев являются Китай, Италия и США.
По количеству летальных исходов Италия, Испания, Китай и Иран значительно опережают другие страны.
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