Коломойский назвал три требования по ПриватБанку

Источник: Корреспондент.net

Бизнесмен Игорь Коломойский озвучил его видение решения спора вокруг национализации ПриватБанка, назвав три условия. Как сообщает Левый берег, об этом он сказал в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября.

Три требования Коломойского: "чтобы все, что на меня наговорили, отовсюду отозвали", "чтобы те, кто это натворил, понесли ответственность", "пускай рассчитаются со мной".

При этом экс-совладелец ПриватБанка говорит, что у него в банке было 2 млрд долларов, и он готов обменять этот капитал на акции Привата.

"Я признаю, что была проведена эмиссия государством на 155 или 160 миллиардов. Отдайте мне на мои 60 из 200 миллиардов акции. И будем вместе сосуществовать", - сказал Коломойский.