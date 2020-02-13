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13.02.2020

Коломойский открыл две компании по производству оружия и боеприпасов

Источник: Корреспондент.net

Украинский олигарх Игорь Коломойский открыл в Ивано-Франковской области предприятие по производству оружия. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Так, Коломойский и олигарх Геннадий Боголюбов оказались среди конечных бенефициарных собственников ООО Таргет-М и ООО Рокот-М, зарегистрированных 29 января 2020 года. Основной вид деятельности фирм – производство оружия и боеприпасов. 

Компания ООО Рокот-М в Надворной по улице Майданской, 5. Основным видом деятельности компании является производство оружия и боеприпасов. Учредителями предприятия являются американский фонд Грей Фокс Интернешнл ЛЛС (Флорида, США) и ПАО Нефтехимик Прикарпатья. 

Конечными бенефициарами ООО Рокот-М являются: житель Киева Геннадий Боголюбов, житель Киева Алексей Буйнис, израильтянка Светлана Дели, житель Киевской области Юрий Киперман, житель Швейцарии Игорь Коломойский, гражданин США Иуда Мордехай Корф, киевлянин Евгений Кричевский, житель США  Цви Уриэл Лейбер, житель Швейцарии Захар Палица, жительница Швейцарии Оксана Палица, израильтянин Дмитрий Потишман. Отметим, что в Надворной располагаются производственные мощности Надворнянского нефте-перерабатывающего завода.

Кроме того, на территории ПАО НПК-Галичина в Дрогобыче также зарегистрирована фирма Таргет-М с теми же бенефициарами. Эта компания также планирует заниматься производством оружия и боеприпасов.

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