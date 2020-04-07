Коломойский отреагировал на закон о банках

Источник: Корреспондент.net

Олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский прокомментировал принятие Верховной Радой так называемого "антиколомойского законопроекта".

"Я бы назвал этот закон не "антиколомойским", а антиукраинским. Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", - заявил Коломойский.

По его словам, он не просил депутатов подавать столько правок к законопроекту. Кроме того, он заявил, что лично не знаком с внефракционным депутатом Антоном Поляковым, который подал более 6 тысяч правок. Однако подтвердил, что общается с депутатом Слуги народа Александром Дубинским.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он дефолт Украины, Коломойский ответил, что выступает за "ресруктуризацию долгов".

Также, по его словам, он не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским "антиколомойский" законопроект.

"Вообще не обсуждал. Люди (то есть украинская власть во главе с Зеленским - ред.) выбрали свой путь. И это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - рассказал он.