Коломойский отрицает переговоры по ПриватБанку

Источник: Корреспондент.net

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что новые власти не ведут с ним переговоры по банку. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Я об этом читаю только в прессе. Никакие реальные переговоры, и не только реальные, ни консультации, ни переговоры не ведутся", - сказал бизнесмен.

При этом Коломойский убежден в необходимости компромисса и добавил, что "не отстанет от нового владельца ПриватБанка.

"Я хотел бы уточнить - нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования большая сложность, и это может вызвать турбулентности на финансовом рынке, ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе", - заявил он.

Кроме того бизнесмен сказал, что рассчитывает на договоренность с новой властью, а также ожидает "честный судебный процесс", после которого, по мнению Коломойского, государство начнет поиски компромисса с бывшими акционерами банка.

"Я думаю, все станет на свои места, и государство, наверное, придет к тому, что надо с бывшими владельцами искать компромисс, потому что оно их, по своей воле или воле недобросовестных чиновников, ограбило, лишило личной собственности", - утверждает Коломойский.

При этом он заявил, что у него "нет вопросов" к Александру Данилюку, который возглавлял Министерство финансов в период национализации ПриватБанка, а ныне является главой СНБО.