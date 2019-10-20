Коломойский заявил, что имеет влияние на Арахамию

Источник: Корреспондент.net

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамию своим "ближайшим товарищем", на которого он имеет влияние, сообщает николаевское издание НикВести.

Ранее в одном из интервью Арахамия заявил, что Коломойский имеет влияние на 7-9 депутатов Слуги народа, добавив, что бизнесмен не любит его, поскольку он публично высказывает свою позицию.

Теперь Коломойский ответил: "Кого не люблю? Да это мой товарищ вообще! (Давид Арахамия) Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние)".

"Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый", - добавил бизнесмен.

Издание отмечает, что Коломойский прилетел в Николаев, где посетил баскетбольный матч между МБК Николаев и БК Днепр, за днепровский клуб под номером 41 играет его сын Григорий.