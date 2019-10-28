Командующий ООС озвучил алгоритм разведения войск

Источник: Корреспондент.net

После разведения войск в "серой зоне" Донбасса окажутся около 30 населенных пунктов, в них будут находиться украинские пограничники, полиция и местные органы власти. Об этом сообщил пресс-центр ООС со ссылкой на командующего операцией Владимира Кравченко в ответе на запрос Донбасс.Реалии.

Согласно информации ООС, разведение войск включает такие пункты:

- оно начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках, затем - по всей линии соприкосновения;

- процесс разведения будет занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток, после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения;

- после отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, на 29 сутки представители СММ ОБСЕ должны проверить выполнение необходимых мероприятий;

- войска будут отводиться на расстояние около двух километров, в "серой зоне" окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся полицейские, нацгвардейцы и пограничники, также продолжат работу социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации.

Как известно, разведение войск в Петровском и Золотом не могут осуществить с начала октября.