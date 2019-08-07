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07.08.2019

Комбриг ВСУ рассказал подробности гибели морпехов

Источник: Корреспондент.net

Стали известны некоторые подробности гибели четырех украинских морпехов , державших позиции в районе поселка Павлополь Донецкой области. О них рассказал командир отдельной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Андрей Игнатов. 

По его словам, сегодня, около 10:30, от одного из наблюдателей на позициях у Павлополя поступило сообщение о нарушении противником условий перемирия и был зафиксирован взрыв, вероятно, гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 или мины запрещенного 82 мм калибра.

"После уточнения информации, когда он продвинулся по ходу сообщения, на месте взрыва обнаружил четверых военнослужащих, пострадавших от минно-взрывных травм, однако к моменту его прибытия (это было через минуту) они признаки жизни не подавали", – рассказал полковник.

"Была организована эвакуация личного состава, усилено наблюдение, изучение всех обстоятельств, которые привели к гибели военнослужащих. На месте взрыва обнаружена воронка, характерная для разрыва артиллерийского боеприпаса, но изученные звуковые обстоятельства показывают, что мина, скорее всего, была переоборудована таким образом, что ее запуск осуществлялся без применения самого миномета", – добавил комбриг.

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