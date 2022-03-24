Комендантську годину введуть у Запоріжжя на вихідний день: коли не можна буде виходити з дому

Источник: inform.zp.ua

В Запорожье вводят комендантский час на более чем один день на выходных. В это время нельзя выходить из дому, а работники критической инфраструктуры должны сделать себе специальные пропуски.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Комендантский час вводят с 20:00 субботы, 26 марта. Ограничения снимут в 05:00 в понедельник, 28 марта. То есть выходить из дому нельзя будет больше суток — вечер субботы, целое воскресенье и ночь понедельника.

Передвигаться по городу в это время могут только сотрудники критической инфраструктуры (например, заводы). Для этого нужно своевременно подать заявку на оформление пропусков.

Напомним, с наступлением комендантского часа мирное население без спецпропусков не может находиться на улице или передвигаться на личном транспорте. Такие меры нужны в целях безопасности людей. Иначе, бойцы ТРО могут открыть огонь по нарушителям.

Так и случилось в Запорожье. Во время патрулирования города в период комендантского часа, трое полицейских, входящих в тероборону, открыли огонь по гражданскому автомобилю. Люди, находящие в авто, пытались скрыться от бойцов ТРО.