Комитет Рады одобрил создание реестра педофилов

Источник: Корреспондент.net

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов на заседании в среду, 3 июля, решил рекомендовать парламенту принять законопроект о создании реестра педофилов и усиление ответственности за эти преступления.

Он отметил, что рассмотрение законопроекта стало возможным в том числе благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей.

Предполагается, что такой реестр с одной стороны поможет не допускать трудостройство в детские учреждения людей, осужденных за сексуальные преступления против детей, а с другой стороны - он облегчит работу правоохранителям.

В соответствии с законопроектом, доступ к реестру педофилов будут иметь Минюст, руководители прокуратур и органов досудебного расследования, следователи и другие уполноможенные лица нацполиции и Госбюро расследований.

Законопроект также содержит условия применения химической кастрации к людям, осужденным за сексуальное насилие в отношении детей.

Отметим, в июне в Украине был зафиксирован всплеск случаев сексуального насилия и убийства детей.

В частности, в Одесской области сотни людей искали пропавшую 13 июня Дарью Лукьяненко 2007 года рождения, которая ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка, после чего пропала. Позже тело ребенка нашли только во время третьего обыска домовладения, в котором жил подозреваемый. Во время допроса сам Тарасов признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.