Комитет Рады рассмотрел представление на Дубневича

Официальное письмо архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II на имя митрополита Епифания поступило из Афин.

На участке в Золотом-4 на линии фронта на Донбассе началось разведение сил, при этом возле участка разведения еще утром было зафиксировано несколько обстрелов.

Соединенные Штаты хотят помочь Киеву сохранить транзит российского газа, для чего нужно остановить Северный поток-2, говорят в Вашингтоне.

Бывшего президента десятки раз вызывали на допрос в Госбюро расследований, 15 раз он не явился.

Инвестиционный форум в Мариуполе собрал около 700 гостей со всего мира. Подписаны ряд соглашений, говорят в Кабмине.

Дубневич на заседании комитета просил признать представление незаконным. Нардеп призвал не поддерживать представление и заявлял, что никуда не убежит.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду, 30 октября, рекомендовал рассмотреть вопрос предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича, сообщает УП.

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