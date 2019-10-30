30.10.2019
Комитет Рады рассмотрел представление на Дубневича
Источник: Корреспондент.net
Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду, 30 октября, рекомендовал рассмотреть вопрос предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Ярослава Дубневича, сообщает УП.
Такое решение поддержали 9 членов комитета, один воздержался.
Представление признали законным, но с замечаниями относительно обоснованности.
На заседании присутствовал генпрокурор Руслан Рябошапка и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
Дубневич на заседании комитета просил признать представление незаконным. Нардеп призвал не поддерживать представление и заявлял, что никуда не убежит.
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