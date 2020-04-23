Комитет Рады ускорил рассмотрение правок к закону о банках

Источник: Корреспондент.net

Финансовому комитету Верховной Рады осталось рассмотреть около тысячи правок к закону о банках.

"94% уже пройден и остановились мы на 15 631 правке. Осталось лишь 8 абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00 утра. Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу", - написал он.

"Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ), к которым еще вернется Комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - добавил он.