23.04.2020
Комитет Рады ускорил рассмотрение правок к закону о банках
Источник: Корреспондент.net
Финансовому комитету Верховной Рады осталось рассмотреть около тысячи правок к закону о банках.
"94% уже пройден и остановились мы на 15 631 правке. Осталось лишь 8 абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00 утра. Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу", - написал он.
"Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ), к которым еще вернется Комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - добавил он.
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