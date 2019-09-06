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06.09.2019

Комитет ВР поддержал законопроект об импичменте

Источник: Корреспондент.net

Комитет Верховной рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте. Об этом в пятницу, 6 сентября, объявил глава комитета Андрей Клочко.

Отметим, в комитете отсутствовал докладчик по законопроекту - представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Предлагаю поддержать предложение подкомитета и рекомендовать Верховной Раде проект Закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) № 1012 рассмотреть в первом чтении и принять за основу и в целом. Кто за? 16 за", - заявил Клочко.

Ранее закон был определен президентом как неотложный. Кроме того, на сайте парламента появился текст законопроекта О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования совершения президентом государственной измены или другого преступления, который был подан нардепом от фракции Европейская солидарность Алексеем Гончаренко.

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