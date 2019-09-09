Компания Коломойского погасила долг ПриватБанка

Источник: Корреспондент.net

АО Никопольский завод ферросплавов погасило задолженность Приватбанка перед Национальным банком по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Таким образом, предприятие досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по мировому соглашению", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Коломойского и НБУ пошли на "мировую". Никопольский завод ферросплавов согласился выплатить Нацбанку задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.