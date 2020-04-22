Концерн Укроборонпром ликвидируют

Источник: Корреспондент.net

На базе концерна Укроборонпром создадут по меньшей мере шесть отраслевых корпораций, а сам концерн будет ликвидирован. Об этом заявил заместитель генерального директора ГК Укроборонпром и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь, сообщает в среду, 22 апреля, пресс-служба Укроборонпрома.

В концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет. Обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.

"Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM, вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл", - заявил Бондарь.

Он отметил, что подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Концерна.

"Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы", - подчеркнул заместитель гендиректора концерна.

Он добавил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятия изменений к Закону Украины Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе и принятия нового закона Украины О корпоратизации предприятий ОПК.

По словам Бондаря, на сегодня проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа Укроборонпрома напрямую зависит от эффективности парламента.

Бондарь также отметил, что без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. В то же время, с принятием законов - реально справиться за 6-9 месяцев.