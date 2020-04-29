Конец эпохи. Как дешевая нефть может изменить мир

Источник: Корреспондент.net

На прошлой неделе стоимость нефти стала отрицательной, опустившись до минус 40,32 доллара за баррель из-за переполненных нефтехранилищ на фоне коронакризиса. Мир еще не сталкивался с такими масштабными проблемами в глобальной энергетике, как сейчас, говорит президент России Владимир Путин.

С тех пор ситуация стабилизировалась и цена нефти эталонной марки Brent колеблется около 20 долларов за баррель, но эксперты не исключают, что и она упадет ниже нуля. Тем временем, все крупные нефтяные танкеры уже заполнили сырьем.



Политическая дестабилизация

Мировые цены на нефть с 50-100 долларов начали снижаться с ростом объемов добычи американской сланцевой нефти, замедлением роста быстро развивающихся экономик, постепенным переходом к возобновляемым источникам энергии в большинстве богатых стран, а с недавних пор и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией.

В начале 2002 года мир охватила эпидемия коронавируса, которая заморозила экономическую деятельность и в результате которого все нефтехранилища оказались заполненными, что стало причиной отрицательной стоимости нефти - трейдеры готовы были платить, только бы избавиться от лишней нефти.

28 апреля цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE упала до 18,95 доллара за баррель. Стоимость WTI опустилась на 20 процентов за сутки - до 10,65 доллара. 29 апреля цены вернулись к росту в ожидании публикации доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране.

По данным Reuters, за последние пять недель стоимость североморской нефти Brent снизилась в два раза. С начала года цены упали в три раза. Давление на нефтяные котировки оказывает реальный спрос, который упал из-за карантинных мер, принятых во всем мире.

По прогнозам Международного энергетического агентства, в апреле спрос упадет на 29 миллионов баррелей. С учетом того, что основные страны-потребители не спешат снимать в ближайшее время все ограничения, дисбаланс может сохраниться и в мае.

Представители нефтепромышленности надеются, что спрос снова быстро вырастет, когда все больше государств ослабят свои меры по сдерживанию коронавируса и в результате мировая экономика снова активизируется. Однако эта надежда может оказаться обманчивой, ведь коронавирус меняет то, как функционирует мировая экономика.

Цепочки поставок сокращаются, поскольку выгоднее производить продукцию как можно ближе к конечному покупателю; все больше людей переходят на удаленную работу и такой режим будет только набирать популярность; востребованность возобновляемых источников энергии растет на фоне ожидания климатической катастрофы.

По прогнозам аналитиков банка Goldman Sachs, стоимость марки Brent в ближайшие месяцы не изменится. Лишь к началу следующего года цена может подняться до 52 долларов за баррель. ОПЕК ожидает, что баррель нефти к середине 2020 года будет стоить 40 долларов.

Но что, если нефть останется невостребованной и задержится на уровне 20 долларов за баррель, задается вопросом авторитетное британское издание New Statesman. По данным Международного энергетического агентства, уже в середине года могут оказаться заполненными все имеющиеся в мире нефтехранилища.

Саудовская Аравия, которая занимает второе место в мире по запасам нефти, при правлении кронпринца Мохаммеда бин Салмана объявила, что собирается избавиться от нефтяной зависимости и перейти на возобновляемую энергетику.

Но планы по строительству гигантского солнечной электростанции свернули ее осенью прошлого года. Практически вся энергия, вырабатываемая в Саудовской Аравии, производится с применением горючих ископаемых.

Если страна останется без нефтяной прибыли, то вся ее экономика рухнет лишив основы отношения между Саудовской Аравией и США, на которых держится вся геополитика Ближнего Востока, пишет New Statesman.

Если исчезнет прибыльная саудовская нефтяная индустрия, изменятся отношения Америки с этим регионом, сместится баланс сил в противостоянии Саудовской Аравии и Ирана, после чего неопределенность охватит весь регион и, возможно, даже приведет к всплеску насилия.

Большому числу стран-производителей нефти необходима определенная стоимость добытого сырья, чтобы их бюджеты балансировались и чтобы их политические системы сохраняли устойчивость.

Так, России для баланса системы необходимо 40 долларов за баррель. Нигерии - самой густонаселенной стране Африки с населением в 200 миллионов человек, требуется 60 долларов за баррель.

В случае с такими экспортирующими нефть странами длительный период цен на нефть около 20 долларов за баррель будет значить, что правительствам будет хронически не хватать денег и что они не смогут выделять достаточное количество средств на общественные нужны.

Так, Замбия и Эквадор уже обратились с просьбой о реструктуризации их долгов. Со временем, учитывая кризис с пандемией коронавируса, многие другие последуют их примеру. Протесты в Алжире и Бахрейне служат предвестником того, как будет развиваться ситуация в других странах.

Если низкая цена на нефть будет сохраняться на протяжении длительного времени, это изменит геополитическую карту мира, считает издание.

Что касается США, то два года назад они стали лидером нефтедобычи в мире и в этой сфере задействовано огромное число американцев в таких важных для политики президента Донльада Трампа штатах, как Мичиган, Арканзас и Огайо.

Президенту, который намерен защитить свои экономические достижения в преддверии президентских выборов в ноябре, возможно, придется пойти на большие жертвы, чтобы им помочь.

В середине апреля Bloomberg писал, что Трампа рассматривает возможность платить американским производителям нефти за заморозку добычи, чтобы помочь смягчить перенасыщение, которое привело некоторых буровиков к банкротству.

Кроме того, очередной твит американского президента, в котором он угрожал уничтожать любые иранские вооруженные суда, если те будут преследовать корабли США, привел к росту стоимости нефти.

Сейчас довольно трудно представить себе конец нефтяной эпохи, но коронакризис, вероятно, значительно приблизил ее завершение.