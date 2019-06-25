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25.06.2019

Конфликт в ПАСЕ. Реакция в Украине и мире

Источник: Корреспондент.net

В Парламентской ассамблеи Совета Европы “большая зрада”. Российскую делегацию вернули в ПАСЕ, несмотря на то, что она не выполнила ни одного требования из-за которого на нее собственно и накладывались санкции.

Украина возмущена, рядовые украинцы возмущены еще больше, мировая пресса тоже недоумевает.

Что произошло

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Протесты украинской делегации не помогли.

МИД отозвал посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу из Страсбурга.

Также украинская делегация в ПАСЕ предлагает Верховной Раде срочно рассмотреть приостановление участия Украины в ассамблее.

Пикеты в Киеве

В Киеве пикетируют посольства стран, поддержавших решение о возвращении представителей РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Акцию в 18:00 у посольства Австрии анонсировали в Facebook под названием "Нет возврату России в ПАСЕ! Пикет посольств стран-союзников РФ". Далее акция должна обойти еще несколько посольств.

Кроме посольства Австрии, пикеты пройдут под посольствами Германии, Армении, Норвегии, Италии, Словакии, Франции, Финляндии, Нидерландов и под офисом Совета Европы.

"Берите с собой друзей, креативные плакаты и побольше "денег", которыми символически забрасываем каждое посольство", - посоветовали активисты всем желающим принять участие в акции.

Что пишут в западных СМИ

Совет Европы готовится к "коллективному суициду", пишет французская Le Monde.

Возвращаю делегацию России в организацию, ПАСЕ отказывается от своих принципов, считает французский историк Антуан Аржаковский.

"Европа потакает России, не усвоив уроки 1938", вспоминает он ситуацию перед Второй мировой войной.

"Ленин был прав. Из-за какой-то краткосрочной выгоды, западные капиталисты готовы продать даже веревку, на которой их повесят", - заключает автор.

Совет Европы, основанный для защиты прав человека, может быть подавлен ​​политической борьбой, пишет британская Financial Times.

На 70-й годовщины организации в мае президент Финляндии Саули Нинис предупредил, что Совет Европы сейчас "проходит через свой крупнейший политический, экономический и институциональный кризис".

Реакция соцсетей

Украинцы обсуждают ситуацию в ПАСЕ в социальных сетях.

Одни винят во всем Зеленского.

Другие утверждают, что при Порошенко голосование в ПАСЕ было бы таким же.

Также есть мнение, что Европа устала от Украины и ее проблем.

Еще украинцы активно подсчитывают “друзей” и “врагов” среди иностранных государств.

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