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08.07.2019

Конгресс добился доступа к декларациям Трампа

Источник: Корреспондент.net

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал поправки к закону, позволяющие профильным комитетам Конгресса США получить налоговые декларации президента США Дональда Трампа, которые он упорно старается держать в тайне. Об этом Куомо заявил в понедельник, 8 июля.

"Налоговая тайна имеет первостепенное значение, однако это имеет исключение для правдивого расследования и правоохранительных целей", - прокомментировал Куомо принятое решение.

Он отметил, что подписанный закон "дает Конгрессу возможность выполнять его конституционные обязанности, укреплять демократическую систему и гарантировать, что никто не выше закона".

Таким образом, новый документ позволяет Министерству налогов и финансов делиться информацией о доходах высокопоставленных федеральных или местных чиновников с тремя комитетами Конгресса, которые имеют полномочия рассматривать налоговые вопросы. Это касается, в том числе, президента США.

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