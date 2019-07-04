Конституционный суд отложил вопрос с люстрацией

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти на следующее заседание. Об этом сообщает пресс-служба КСУ в четверг, 4 июля.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний Палаты Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Дата и время следующего заседания пока не сообщается.

Такое же решение принято и в отношении рассмотрения закона о декоммунизации.

По данным УНИАН, КСУ не будет принимать решение относительно закона о люстрации до парламенстких выборов. “По имеющейся информации, принято решение не педалировать ситуацию до парламентских выборов”, - сказал собеседник агентства.



Таким образом, КСУ уже в третий раз переносит рассмотрение закона о люстрации.