Консультации с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. Ответ главы государства содержится в разделе петиций на его официальном сайте.

Так, Зеленский заявил, что считает, что протокол заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта носит декларативный характер, не является международным договором со всеми вытекающими последствиями и никоим образом не легитимизирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ – протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО", - говорится в ответе главы государства.

Зеленский указал, что протокол не является международным договором, поэтому уполномочивание президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством Украины.

По словам Зеленского, подписание протокола о создании консультативного органа "является частью текущей работы по реализации Комплекса мер".

Петиция, автор которой требовал отзыва подписей Ермака и Кучмы, собрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.