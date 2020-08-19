Координационный совет Беларуси начал работу

Источник: Корреспондент.net

Оппозиция Беларуси объявила о начале работы Координационного совета по передаче власти. Так, в среду, 19 августа, сформирован президиум совета, сообщает его пресс-служба.

"Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета. В него вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко", - сообщила пресс-служба совета.

Как сообщил в эфире телеканала Дождь бывший гендиректор театра им. Янки Купалы Павел Латушко, Координационный совет начал обсуждение проекта урегулирования сложившейся в стране ситуации.

"В настоящий момент рассматривается проект первого базового решения, в котором будут определены основные подходы по разрешению сложившейся ситуации в нашей стране... Буквально только что началось обсуждение именно самого решения", - сказал он.

Латушко отметил, что этот документ "ляжет в основу потенциального переговорного процесса".