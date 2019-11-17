17.11.2019
Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом
Источник: Корреспондент.net
Корабли ВМС Украины, захваченные российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошло года, прошли под арками Крымского моста. Видео опубликовано на YouTube-канале Керчь.Керчь 17 ноября.
Российская сторона передаст два катера и буксир Украине в нейтральных водах. В настоящий момент они движутся к месту встречи в сопровождении береговой охраны РФ.
"Некоторые действия по передаче украинских военных кораблей уже начались. Катера и буксир будут доставлены в нейтральные воды Черного моря. После этого представители украинской стороны смогут подойти и забрать корабли", - сообщил собеседник издания Крыминформ.
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