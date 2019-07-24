Королева Британии назначила Джонсона премьером

Хайко Мас выступил в защиту нового газопровода, назвав его весьма важным для Германии и Европы. Сергей Лавров выразил готовность России к переговорам о сохранении поставок газа в Европу через Украину.

Группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт ВСУ в сфере коммуникации в районе проведения ООС.

Тяньгун-2 работал с 2016 года по 19 июля этого года. Аппарат разрушился в атмосфере над океаном.

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В США утверждают, что госкомпания Китая нарушила ограничения нефтяной отрасли Ирана. Теперь против компании введут санкции.

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После встречи с монархом Джонсон отправится в резиденцию британских премьер-министров, где впервые выступит с речью в качестве главы правительства.

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