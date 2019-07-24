24.07.2019
Королева Британии назначила Джонсона премьером
Источник: Корреспондент.net
Королева Великобритании Елизавета II в среду, 24 июля, назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны, сообщает телеканал Sky News.
Также королева поручила ему сформировать правительство.
После встречи с монархом Джонсон отправится в резиденцию британских премьер-министров, где впервые выступит с речью в качестве главы правительства.
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