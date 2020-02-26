Коронавирус: мир обогнал Китай по новым заражениям

Источник: Корреспондент.net

Количество новых случаев заражения коронавирусом в мире впервые превысило суточный показатель в Китае. Об этом сообщил в среду, 26 февраля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом превысило 81 тысячу человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысяч случаев.