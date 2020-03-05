Коронавирус: На Буковине школы закрыли на карантин

Источник: Корреспондент.net

В Черновицкой областной госадминистрации заявили о закрытии на карантин школ областного центра, колледжей и университетов, пишет в четверг, 5 марта, UA:Буковина.

Более того, в области отменили проведение массовых мероприятий. Местные власти рекомендуют по возможности не вести детей в детские сады.

Стоит отметить, что обучение приостановили на 14 дней - с 6 марта по 22 марта включительно.