Коронавирус нашли у еще одного нардепа

Источник: Корреспондент.net

Заболевание COVID-19 выявили у внефракционного народного депутата Анны Скороход. Об этом сама нардеп сообщила в субботу, 28 марта, на своем канале в Telegram.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус COVID-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней", - написала Скороход.

Она также сообщила, что главный симптом у нее заключается в том, что она перестала чувствовать запахи.

Она также пообещала позже рассказать о том, как она пыталась сдать тест.