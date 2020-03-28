28.03.2020
Коронавирус нашли у еще одного нардепа
Источник: Корреспондент.net
Заболевание COVID-19 выявили у внефракционного народного депутата Анны Скороход. Об этом сама нардеп сообщила в субботу, 28 марта, на своем канале в Telegram.
"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус COVID-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней", - написала Скороход.
Она также сообщила, что главный симптом у нее заключается в том, что она перестала чувствовать запахи.
Она также пообещала позже рассказать о том, как она пыталась сдать тест.
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