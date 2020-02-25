Коронавирус обнаружили по соседству с Украиной

Источник: Корреспондент.net

Первый случай заражения коронавирусом во вторник, 25 февраля, зафиксировали в Румынии.

Отмечается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Отмечается, что в Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.

Сегодня также сообщаллось, что коронавирус впервые обнаружили в Австрии и Хорватии. В о всех случаях заражение было связано с Италией.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе.