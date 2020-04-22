Коронавирус с нами надолго - глава ВОЗ

Источник: Корреспондент.net

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус будет с человечеством долго. Об этом в среду, 22 апреля говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Габреисус отметил, что сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.