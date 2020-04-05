Коронавирус в Испании: Темпы смертности снижаются

Источник: Корреспондент.net

В Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека, показатель смертности снижается третий день подряд, сообщает El Pais.

Для сравнения в субботу сообщалось о 809 умерших за сутки. Всего с начала эпидемии в Испании умерли 12418 человек.

Количество случаев заражения выросло всего до 130 759, причем за последние 24 часа было зарегистрировано 6023 новых зараженных. Таким образом, количество инфицированных возросло на 5%, что является самым незначительным ростом с начала кризиса.

58 744 человека сейчас госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни, а 6 861 - в отделениях интенсивной терапии.

Более 38 тысяч человек выздоровели и выписаны из больниц.