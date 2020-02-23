23.02.2020
Коронавирус: В Италии умер третий человек
Источник: Корреспондент.net
В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла женщина, сообщает Аnsa. Таким образом, число жертв коронавируса в стране достигло трех человек.
Женщина была госпитализирована в ломбардском городе Кремона, у нее диагностировали коронавирус. Кроме того, ранее у нее диагностировали онкологическое заболевание. По предварительным данным, пациентка умерла от осложнений, вызванных вирусом.
По данным властей, общее число зараженных увеличилось до 152 человек.
Италия стала эпицентром нового коронавируса в Европе. В частности, наибольшее количество инфицированных зафиксировано на севере Италии.
Из-за распространения коронавируса местные власти объявили о закрытии школ и университетов, отменены мессы, закрывается миланская опера Ла Скала.
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