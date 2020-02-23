Коронавирус: В Италии умер третий человек

Источник: Корреспондент.net

В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерла женщина, сообщает Аnsa. Таким образом, число жертв коронавируса в стране достигло трех человек.

Женщина была госпитализирована в ломбардском городе Кремона, у нее диагностировали коронавирус. Кроме того, ранее у нее диагностировали онкологическое заболевание. По предварительным данным, пациентка умерла от осложнений, вызванных вирусом.

По данным властей, общее число зараженных увеличилось до 152 человек.