08.03.2020
Коронавирус: в Италии за сутки больше сотни жертв
Источник: Корреспондент.net
В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек.
Сообщается, что за сутки в Ломбардии было зарегистрировано 769 новых случаев заражения, число умерших возросло до 257. Всего в Италии умерли 366 человек.
Общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс. и составляет 6387.
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