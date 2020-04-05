Коронавирус в Китае: за сутки умерли три человека

Источник: Корреспондент.net

В Китае за минувшие сутки скончались три человека и выявлены 30 случаев заражения COVID-19, из которых 25 ввозные. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, опубликованные 5 апреля.

Отмечается, что все летальные исходы зафиксированы в провинции Хубэй. При этом за сутки там не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования.

Общее число случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 81 669, в том числе в настоящий момент болеют 1376 человек (295 человек находятся в тяжелом состоянии), 76 764 человека выписаны из больниц, 3329 скончались.