Коронавирус в Украине: последние данные

Источник: Корреспондент.net

Согласно последним данным, по состоянию на вечер понедельника, 30 марта, в Украине зафиксировано 548 случая коронавирусной болезни, сообщает пресс-центр Минздрава в Telegram.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследований случая COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране зафиксировано 13 летальных случая от COVID-19. В общем 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.