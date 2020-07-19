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19.07.2020

Коронавирус в Украине: статистика по областям

Источник: Корреспондент.net

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 72 медицинских работников, это более чем в два раза меньше, чем днем ранее, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 июля.

"За прошедшие сутки заболел 731 человек, из них 41 ребенок и 72 медицинские работники. Были госпитализированы 145 человек", - сказал Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки в целом было осуществлено 17 745 тестирований. Из них 11 023 - исследование методом ПЦР. 6722 - исследование методом ИФА.

В Вооруженных силах Украины выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 19 июля, COVID-19 болеют 140 военнослужащих.

В то же время с начала пандемии уже 516 военных выздоровели от коронавируса. Пять случаев оказались летальными. На изоляции находится 296 человек.

Общее число зараженных в Украине достигло 58 842.

Всего за прошедшие сутки :

- в Винницкой области подтверждено 28 новых случаев заболевания COVID-19 и ни одного случая заболевания и смерти, сейчас в области болеет 524 человека;

- в Волынской области подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19 и 17 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 066 человек (на 15 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 24 новых случая заболевания и 2 случая выздоровления, сейчас болеет 117 человек (на 22 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксирован только 1 новый случай заболевания, болеет 484 человека;

- в Житомирской области 9 человек заболели и 2 выздоровели, сейчас болеет 308 человек (на 7 больше);

- в Закарпатской области 36 новых случаев заболевания и 4 случая смерти, сейчас болеют 2 656 человек (на 32 больше за сутки);

- в Запорожской области 4 новых заболевших, сейчас болеет 108 человек;

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 79 новых случаев заболевания, сейчас болеют 2 040 человек;

- в Киеве 87 новых случаев заболевания и 7 выздоровели, сейчас болеет 4 389 человек (на 80 больше за сутки);

- в Киевской области 42 новых заболевших и 43 человека выздоровели, сейчас болеют 950 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 4 случая заболевания, сейчас болеют 37 человека;

- в Луганской области 1 случай заболевания и 2 - выздоровления, болеет 24 человека (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 109 новых случаев заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 98 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 368 человек (на 10 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания, сейчас болеет 98 человек;

- в Одесской области 40 новых случаев заболевания, сейчас болеет 1 380 человек;

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания, болеет 28 человек;

- в Ровенской области 67 новых случаев заболевания и 31 случай выздоровления, сейчас болеют 1 388 человек (на 36 больше за сутки);

- в Сумской области 15 новых случаев заболевания, сейчас болеет 57 человек;

- в Тернопольской области 36 новых случаев заболевания и 19 – выздоровления, сейчас болеют 848 человек (на 17 больше за сутки);

- в Харьковской области 43 новых случая заболевания, 1 случай смерти, 29 человек выздоровели, сейчас болеют 1 273 человека (на 13 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления, болеет 17 человек (на 3 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 17 новых случаев заболевания и 7 – выздоровления, сейчас болеют 133 человека (на 10 больше за сутки);

- в Черкасской области 15 человек заболели, 1 умер и 3 выздоровели, сейчас болеют 184 человека (на 11 больше за сутки);

- в Черновицкой области 22 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 93 человека выздоровели, сейчас болеет 1 682 человека (на 72 меньше за сутки);

- в Черниговской области 10 новых случаев заболевания, сейчас болеет 319 человек.

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