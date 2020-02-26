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26.02.2020

Коронавирус зафиксировали еще в двух странах

Источник: Корреспондент.net

Специальный помощник премьер-министра Пакистана по здравоохранению Зафар Мирза подтвердил два случая заражения коронавирусом в Карачи, столице провинции Синд. 

"Я могу подтвердить два первых случая заражения коронавирусом в Пакистане", - сообщил глава пакистанского министерства здравоохранения.

"Оба пациента получают необходимое лечение в соответствии с имеющимися стандартами и протоколами. Оба находятся в стабильном состоянии. Нет повода для паники, ситуация находится под контролем", - отметил Мирза.

В Грузии подтвердили первый случай заражение новым типом коронавируса. 

По словам главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, инфицированным является гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан. Также министр заявила, что риска распространения вируса нет, так как в карантин будут помещены сотрудники, контактировавшие с ним.

При этом она добавила, что в настоящее время в инфекционной больнице в Тбилиси находятся 14 пациентов с высокой температурой, из них 11 граждан Грузии, а также гражданин Китая и Ирана.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что в стране началась эпидемия коронавируса. Как отметили в Минздраве Германии, пять новых случаев заболевания, которые были зафиксированы 26 февраля в стране, никак не связаны с первоисточником коронавируса в Китае.

"Цепь инфекции частично не отслеживается, и это является новым. Большое количество людей контактировало с пациентами, которые у нас были до сих пор, и у которых можно было проследить цепь до происхождения коронавируса в Китае", - сообщил Спан.

На данный момент в Германии в общей сложности зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Несмотря на это Спан предостерег от ненужной паники.

"Не каждый кашель - это случай коронавируса. Германия хорошо оснащена изоляторами в больницах, если они нужны в большем количестве. Мы действуем быстро и адаптируем нашу реакцию к текущей ситуации, и, к сожалению, я должен сказать, что ситуация изменилась за последние часы", - сказал он.

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