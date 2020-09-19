Кравчук: Для переговоров по Донбассу есть условие

Источник: Корреспондент.net

Приведение постановления Верховной Рады от 2015 года о местных выборах в Донецкой и Луганской областях в соответствие с Минскими соглашениями является необходимым условием для продолжения переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью изданию Страна, опубликованному в субботу, 19 сентября.

По его словам, без выполнения этого условия дальнейшая возможность работать в рамках ТКГ будет заблокирована. "Сегодня Россия и ОРДЛО открыто про это говорят. Они ждут, пока мы говорим, что этот вопрос в работе", - пояснил он.

Если депутаты откажутся внести изменения в ранее принятое постановление, то вся ответственность за срыв переговоров будет на Верховной Раде, подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что по этой же причине не удается разблокировать обмен пленными. Так, на прошлом заседании ТКГ украинская сторона подала свой список на обмен и попросила список другой стороны.

Российская сторона заявила, что подавать список на обмен не будет, пока в Украине не изменят постановление о выборах.

"Это означает, что вопрос обмена пленными уже заблокирован. Если мы не приведем постановление Рады о проведении выборов в соответствие с международными документами, чтобы мы не говорили - Россия и ОРДЛО не согласятся с этим. Они заявляют, что мы отказываемся от Минских соглашений", - пояснил Кравчук.