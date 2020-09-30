Кравчук - Грызлову: Не выдвигайте нам ультиматумов

Источник: Корреспондент.net

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук потребовал от российского представителя Бориса Грызлова не выдвигать ультиматумов и призвал Россию разблокировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ей какие-либо условия", - обратился Кравчук к российскому представителю Грызлову.

Также Кравчук призвал российскую сторону не создавать "камней преткновения", а "двигаться вперед" в переговорах по Донбассу.

Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на важных для украинцев вопросах.

Также Кравчук заявил, что сейчас необходимо работать над реализацией парижских договоренностей "нормандской четверки" для приближения мира. Он отметил, что украинская сторона заинтересована в конструктивной работе ТКГ.

Отмечается, что заседание ТКГ состоялось в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.