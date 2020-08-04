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04.08.2020

Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера

Источник: Корреспондент.net

Власти Украины не отказываются от формулы Штаймайера, но необходимо решить, как ее имплементировать. "Никогда мы не отказывались - ни президент Зеленский, ни дипломаты - мы не отказывались от формулы Штайнмайера", - заверил он.

При этом Кравчук добавил, что стоит вопрос о ее внедрении. "Другой вопрос, как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм введения "формулы" в реальную жизнь", - отметил он.

Также он снова озвучил свое предложение о создании на Донбассе свободной экономической зоны. "Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне", - отметил Кравчук.

Новый глава делегации выступил против фиксации положений минских соглашений в Конституции Украины.

"Я не думаю, что нам надо в конституцию дописывать минские договоренности, конституция - это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, то есть стратегические, и туда нельзя вносить временные вопросы", - сказал Кравчук.

Он выразил мнение, что вопросы Донбасса и договоренностей в Минске "касаются повседневной экономической, социальной работы", поэтому должны быть на повестке каждый день, а не "записываться в конституцию".

Кравчук также сообщил, что сейчас ведется работа над определением концепции изменений в конституции. "Нужно еще время, чтобы изучить все плюсы и минусы, посмотреть все те реформы конституционного порядка, которые были в Украине. Такая работа ведется", - пояснил Кравчук.

Также он рассказал, на что Киев не пойдет в переговорах по Донбассу.

"Я скажу, какие компромиссы не могут обсуждаться в целом. Первое, если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или к территориальной целостности или к суверенитету - он глубоко ошибается. Это вопросы, которые за красной линией. Мы этих вопросов обсуждать не будем", - заявил Кравчук.

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