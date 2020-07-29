29.07.2020
Кредиторы критикуют Украину за реформы
Источник: Корреспондент.net
Реформа корпоративного управления в Украине переживает кризис. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне в ходе "круглого стола" Киевской школы экономики в среду.
"Я поддерживаю мнение, что это сейчас негативный период в реформе (корпоративного) управления. Но полагаю, что это небольшая выбоина на очень длинной дороге, которая направлена в правильном направлении", – сказал он.
По словам представителя ЕБРР, такие "выбоины" и "ямы" замедлили путь вперед.
"Неправильный нарратив касательно корпоративного управления, нелогичные законодательные инициативы, а также некоторое вмешательство в управление активами, без которых мы бы с удовольствием обошлись", – отметил он, комментируя текущую ситуацию.
Представитель ЕБРР выразил мнение, что не стоит говорить о каком-то заговоре против реформы корпоративного управления в Украине. По его словам, в результате консультаций с представителями украинской власти ситуацию можно исправить.
Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в свою очередь отметил, что реформа корпоративного управления является одной из основ программы кредитования для Украины, так как повышает эффективность госсектора и снижает бюджетные риски.
Он напомнил, что власти Украины взяли обязательства в рамках текущей кредитной программы stand by и Фонд ожидает их выполнения.
"Мы продолжаем контактировать с властями, чтобы мониторить прогресс в соблюдении этих обязательств. надлежащее корпоративное управление – это не то что вы делаете один раз и потом забываете. Его нужно продолжать поддерживать как акционерам, так и политическому истеблишменту. И тут мы видим, что есть много сомнений относительно этого", – сказал Люнгман.
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