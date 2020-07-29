Кредиторы критикуют Украину за реформы

Источник: Корреспондент.net

Реформа корпоративного управления в Украине переживает кризис. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне в ходе "круглого стола" Киевской школы экономики в среду.

"Я поддерживаю мнение, что это сейчас негативный период в реформе (корпоративного) управления. Но полагаю, что это небольшая выбоина на очень длинной дороге, которая направлена в правильном направлении", – сказал он.

По словам представителя ЕБРР, такие "выбоины" и "ямы" замедлили путь вперед.

"Неправильный нарратив касательно корпоративного управления, нелогичные законодательные инициативы, а также некоторое вмешательство в управление активами, без которых мы бы с удовольствием обошлись", – отметил он, комментируя текущую ситуацию.

Представитель ЕБРР выразил мнение, что не стоит говорить о каком-то заговоре против реформы корпоративного управления в Украине. По его словам, в результате консультаций с представителями украинской власти ситуацию можно исправить.

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в свою очередь отметил, что реформа корпоративного управления является одной из основ программы кредитования для Украины, так как повышает эффективность госсектора и снижает бюджетные риски.

Он напомнил, что власти Украины взяли обязательства в рамках текущей кредитной программы stand by и Фонд ожидает их выполнения.

"Мы продолжаем контактировать с властями, чтобы мониторить прогресс в соблюдении этих обязательств. надлежащее корпоративное управление – это не то что вы делаете один раз и потом забываете. Его нужно продолжать поддерживать как акционерам, так и политическому истеблишменту. И тут мы видим, что есть много сомнений относительно этого", – сказал Люнгман.