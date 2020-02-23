Кремль: Турция не выполняет условия по Сирии

Источник: Корреспондент.net

Турция не соблюдает условия сочинских договоренностей по Сирии, достигнутых более года назад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе на телеканале Россия 1 23 февраля.

Он считает, что в данный момент "террористы в Идлибе прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой".

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее", - сказал он.

Спикер Кремля добавил, что в руки террористов попадают "очень опасные образцы военной техники", что также мешает нормализации обстановки.

При этом он призвал не выстраивать негативные сценарии развития российско-турецких отношений из-за ситуации в Идлибе.

Песков отметил, что военные России и Турции находятся в постоянном контакте, а при необходимости к обсуждению этой темы подключаются главы государств.